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Международная федерация гимнастики назвала элемент в честь 18-летнего украинского спортсмена Ильи Ковтуна. Он выполняется на параллельных брусьях.

Об этом пишет «Суспільне Спорт».

Этот элемент назван в честь Ковтуна, потому что он был первым, кто его выполнил. Спортсмен выполнил его на квалификации четвертого этапа Кубка мирового вызова 2021 года.

Элемент состоит из переворота назад из упора на руках, а затем поворота на четверть оборота к брусу.

Новый элемент занесли в группу С — третью по сложности. При его исполнении спортсмен может получить 0,3 балла.

«Большинство канонов нами перечеркнуто, а теперь и навсегда вписана твоя фамилия в правилах спортивной гимнастики, теперь есть элемент «Ковтун»! Хотя, конечно, отнюдь не на такую группу сложности мы рассчитывали», — отметила его тренер Ирина Надюк.

Илья Ковтун стал бронзовым призером чемпионатов мира и Европы 2021 года в многоборье. Он также получил Кубок мирового вызова в трех видах гимнастики: в вольных упражнениях, на коне и параллельных брусьях.

Ковтун стал не первым украинским спортсменом, в честь которого был назван элемент в гимнастике. Есть элемены, названные в честь Лилии Подкопаевой, Натальи Кононенко, Ирины Яроцкой, Игоря Радивилова и Петра Пахнюка.