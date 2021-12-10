Google выплатит работникам по $1600 бонусов за дистанционную работу

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Компания Google планирует до конца 2021 года выплатить своим работникам по всему миру дополнительный бонус в качестве компенсации за невозможность вернуть сотрудников в офисы.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом компания хочет поддержать своих сотрудников во время пандемии коронавируса, поэтому все работающие в Google получат дополнительно выплату $1600 за работу из дома.

Дело в том, что Google уже хотела вернуть всех сотрудников в офис, но в начале декабря на фоне появления нового варианта коронавируса «Омикрон» компания отложила это решение на неопределенный срок.