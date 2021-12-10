Лучшим киберспортсменом года стал украинец — игрок в Counter-Strike

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Украинский игрок в Counter-Strike: Global Offensive Александр Костылев стал лучшим киберспортсменом года. Он представляет украинскую организацию Natus Vincere.

Победителей в разных номинациях объявили на церемонии The Game Awards 2021.

Эксперты в игровой индустрии определили победителей в 30 разных номинациях. Они касались лучших игр в разных жанрах, а также было несколько номинаций в сфере киберспорта.

В целом, лучшей игрой эксперты признали It Takes Two. Эта игра предусматривает кооперацию двух игроков для совместного прохождения ряда разных уровней и миниигр.

Что касается киберспорта, то Костылев стал лучшим киберспортсменом года, а состав украинской организации Natus Vincere в CS:GO — лучшей командой года. Лучшей игрой в киберспорте стала League of Legends, а лучшим киберспортивным мероприятием — Чемпионат мира по League of Legends.

Александр Костылев родился в Киеве в 1997 году. Профессиональным киберспортсменом стал в 2013 году. Поиграв несколько лет в разных организациях на постсоветском пространстве, а также в американской Liquid, в 2016 году он оказался в составе Natus Vincere, за которую выступает до сих пор. Сам Костылев неоднократно признавался лучшим игроком разных турниров по CS:GO и лучшим игроком года именно в этой дисциплине. Но в 2021 году команда Natus Vincere впервые победила на Major — аналог чемпионата мира в CS:GO, а Костылев снова получил награду лучшего игрока турнира.