Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордную сумму — $471 тысячу

Новости

Hansons Auctioneers

Американский аукционный дом Heritage Auctions продал редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» за рекордные $471 тысячу — это самая высокая цена, которая была заплачена за первую книгу о волшебнике.

Проданное издание датируется 1997 годом. Это первая книга в твердом переплете и она была напечатана тиражом всего в 500 экземпляров. 300 копий из этого тиража ушли в библиотеки и школы, а 200 продали в магазинах. Именно эти 200 книг без библиотечного штампа ценятся коллекционерами.

Стартовая цена лота составила $75 тысяч. Имя покупателя не разглашается.