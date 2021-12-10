Схемы: На заводе олигарха Коломойского обустроили майнинговую ферму. Там добывают криптовалюту за дешевое электричество

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André François McKenzie / Unsplash

На Запорожском заводе ферросплавов, который принадлежит к собственности Игоря Коломойского, обустроили майнинговую ферму. Завод получает дешевую электроэнергию и за нее может добывать криптовалюту.

Об этом говорится в расследовании «Схем».

По данным журналистов, в 2021 году на завод из Грузии и Китая начали завозить оборудование для добычи криптовалюты. Общая сумма приобретенного оборудования составила около 750 миллионов гривен.

В декабре 2020 года трейдер «Юнайтед Энерджи», также связываемый с Коломойским, приобрел большой объем электроэнергии по дешевой цене у «Энергоатома». Это электричество поставлялось на ряд предприятий Коломойского, в том числе и на Запорожский завод ферросплавов.

Подсчеты журналистов указывают, что в случае запуска всего закупленного оборудования для майнинга на заводе могли добывать около 80 биткоинов в месяц, что составляет более $4 миллионов.

Глава завода Павел Кравченко фактически подтвердил, что там обустроили майнинговую ферму, и рассказал, зачем это нужно.

«Чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Иметь прибыль, когда у меня нет реализации основной нашей продукции. Это как запасной вариант, потому что тот период, который мы пережили, когда то один цех не работает, то другой, то мы можем продать, то мы не можем продать... Мы как-то ее [криптоферму] установили, но мы еще не имеем возможности ее запустить, потому что оборудование нужно подготовить, чтобы оно работало», — объяснил он.