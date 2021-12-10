В Японии скончался создатель игровых приставок Nintendo

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В Японии в возрасте 78 лет умер Масаюки Уэмура — создатель игровых приставок Nintendo. Об этом сообщает Kyodo News.

Умер он в понедельник, 6 декабря, от чего — неизвестно.

Уэмура присоединился к Nintendo в 1971 году, он отвечал за разработку NES и ее преемницы — SNES. Обе консоли стали огромными хитами: всего в мире продали 100 миллионов единиц. Этот мегахит позволил Nintendo стать одним из ведущих мировых производителей видеоигр.

Уэмура покинул Nintendo в 2004 году, но еще консультировал компанию. Затем он начал преподавать в университете Ритсумейкан в Киото и создал центр исследований видеоигр при университете.