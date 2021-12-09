Зеленский вернул в Раду законопроект об административной процедуре

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Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду законопроект «Об административной процедуре» (№ 3475) со своими предложениями.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса главы государства.

Как отмечается, Зеленский обратил внимание на необходимость унификации процедур рассмотрения и разрешения административных дел в соответствии с Конституцией.

В то же время президент отметил необходимость урегулировать административную процедуру с соблюдением надлежащего баланса интересов человека, общества и обязанностей государства.

По мнению Зеленского, из-под действия этого закона нужно вывести отношения, возникающие при применении законодательства о национальной безопасности и обороне, гражданстве, предоставлении убежища в Украине.

Кроме этого, президент призвал ввести «максимально взвешенный механизм вступления в силу этого закона».

Сейчас предложения президента рассматривают профильные комитеты Рады.