Зеленский вернул в Раду законопроект об административной процедуре
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Facebook / Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду законопроект «Об административной процедуре» (№ 3475) со своими предложениями.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса главы государства.
Как отмечается, Зеленский обратил внимание на необходимость унификации процедур рассмотрения и разрешения административных дел в соответствии с Конституцией.
В то же время президент отметил необходимость урегулировать административную процедуру с соблюдением надлежащего баланса интересов человека, общества и обязанностей государства.
По мнению Зеленского, из-под действия этого закона нужно вывести отношения, возникающие при применении законодательства о национальной безопасности и обороне, гражданстве, предоставлении убежища в Украине.
Кроме этого, президент призвал ввести «максимально взвешенный механизм вступления в силу этого закона».
Сейчас предложения президента рассматривают профильные комитеты Рады.
- Напомним, Верховная Рада приняла законопроект 16 ноября, глава парламента Руслан Стефанчук подписал этот закон 22 ноября.
- Принятие закона должно приблизить Украину к стандартам Евросоюза и улучшить качество коммуникации государства с гражданами, в частности, отменить бюрократию и дать людям возможность участвовать в рассмотрении их дел.