В Украине вынесли первый тюремный приговор за подделку COVID-документов. Мужчина получил 2 года

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Суд Кривого Рога приговорил к 2 годам и одному месяцу лишения свободы 42-летнего местного жителя за подделку и продажу COVID-сертификатов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следствие установило, что мужчина в начале ноября купил у «малознакомого» печати врача и одной из больниц, а также флешку с готовыми бланками международного свидетельства о вакцинации.

В дальнейшем он распечатывал бланки на принтере, вносил в них ложную информацию и проставлял печати. Готовые бланки мужчина продавал через сайт, прося за каждый 1 200 гривен.

Суд признал мужчину виновным в подделке документов (ч. 1 ст. 358 УК). Минздрав Украины отметил, что это первый подобный тюремный срок.