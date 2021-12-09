В Украине вынесли первый тюремный приговор за подделку COVID-документов. Мужчина получил 2 года
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Суд Кривого Рога приговорил к 2 годам и одному месяцу лишения свободы 42-летнего местного жителя за подделку и продажу COVID-сертификатов.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Следствие установило, что мужчина в начале ноября купил у «малознакомого» печати врача и одной из больниц, а также флешку с готовыми бланками международного свидетельства о вакцинации.
В дальнейшем он распечатывал бланки на принтере, вносил в них ложную информацию и проставлял печати. Готовые бланки мужчина продавал через сайт, прося за каждый 1 200 гривен.
Суд признал мужчину виновным в подделке документов (ч. 1 ст. 358 УК). Минздрав Украины отметил, что это первый подобный тюремный срок.
- До этого случая людей, которые подделывают COVID-документы, и тех, кто ими пользуется, только штрафовали.
- В Раде хотят ужесточить наказание за подделку COVID-документов — до 8 лет тюрьмы.