Американские военные построили на Аляске радар для отслеживания гиперзвуковых ракет и спутников

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Missile Defense Agency

Американские военные совместно с компанией Lockheed Martin завершили строительство новейшего радара для отслеживания ракет, спутников и объектов на околоземной орбите.

Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

Строительство радиолокационной станции селекции целей LRDR (Long Range Discrimination Radar) официально завершили 6 декабря. Она находится на территории базы «Клир Спейс Форс Стейшен» (Clear Space Force Station) на Аляске.

Long Range Discrimination Radar Missile Defense Agency

Особенность LRDR в том, что часть его «рабочих органов» выполнена из нитрида галлия, а не традиционного материала — арсенида галлия. Это позволяет LRDR потреблять меньше электроэнергии и «дальше видеть».

Этот радар раннего предупреждения дальнего радиуса действия может отслеживать спутники, баллистические ракеты и в будущем гиперзвуковые. Также он способен отличать ложные цели «ловушки» от настоящих ракет.

LRDR будет защищать США от возможных атак с территорий России и Китая.

Сейчас радар тестирует Американское агентство противоракетной обороны. В 2022 году его планируют ввести в эксплуатацию, а принять на вооружение в 2023 году.