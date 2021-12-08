Американские военные построили на Аляске радар для отслеживания гиперзвуковых ракет и спутников
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Missile Defense Agency
Американские военные совместно с компанией Lockheed Martin завершили строительство новейшего радара для отслеживания ракет, спутников и объектов на околоземной орбите.
Об этом сообщается на сайте Минобороны США.
Строительство радиолокационной станции селекции целей LRDR (Long Range Discrimination Radar) официально завершили 6 декабря. Она находится на территории базы «Клир Спейс Форс Стейшен» (Clear Space Force Station) на Аляске.
Особенность LRDR в том, что часть его «рабочих органов» выполнена из нитрида галлия, а не традиционного материала — арсенида галлия. Это позволяет LRDR потреблять меньше электроэнергии и «дальше видеть».
Этот радар раннего предупреждения дальнего радиуса действия может отслеживать спутники, баллистические ракеты и в будущем гиперзвуковые. Также он способен отличать ложные цели «ловушки» от настоящих ракет.
LRDR будет защищать США от возможных атак с территорий России и Китая.
Сейчас радар тестирует Американское агентство противоракетной обороны. В 2022 году его планируют ввести в эксплуатацию, а принять на вооружение в 2023 году.
- 16 октября Financial Times сообщила, что китайские военные 27 июля и 13 августа 2021 года провели два испытания гиперзвукового оружия. Во втором случае тестируемый образец мог нести ядерный заряд. В Китае в ответ заявили, что информация ложна, и это был тест космического аппарата, который якобы может значительно удешевить освоение космоса.
- Позднее СМИ сообщили, что Китай испытал принципиально новое гиперзвуковое оружие — оно «обошло» законы физики. Гиперзвуковое оружие испытывает и Россия.