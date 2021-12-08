Великобритания стала третьей страной, объявившей дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине
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- Ангелина Шеремет
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Dan Kitwood / Getty Images
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 8 декабря, сообщил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Китае. На мероприятие не приедут ни министры, ни другие официальные лица.
Об этом сообщает Sky News.
Дипломатический бойкот не означает, что на соревнования не поедут спортсмены, это решение касается только представителей правительства. Причина — нарушение прав уйгуров в Китае. Аналогичные решения уже приняли США и Австралия.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Вариант объявить Китаю дипломатический бойкот на Олимпиаде рассматривает еще Япония.
- 6 декабря США объявили Китаю дипломатический бойкот на Олимпийских играх 2022 года из-за нарушений прав человека. В Китае и Международном олимпийском комитете прокомментировали это решение. Китайцы считают это провокацией, а в МОК подчеркнули, что присутствие дипломатов не обязательно. 8 декабря об аналогичных решениях сообщили Австралия и Великобритания.