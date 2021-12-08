Великобритания стала третьей страной, объявившей дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 8 декабря, сообщил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Китае. На мероприятие не приедут ни министры, ни другие официальные лица.

Об этом сообщает Sky News.

Дипломатический бойкот не означает, что на соревнования не поедут спортсмены, это решение касается только представителей правительства. Причина — нарушение прав уйгуров в Китае. Аналогичные решения уже приняли США и Австралия.