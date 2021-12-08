Австралия присоединилась к США и объявила дипломатический бойкот Китаю на Олимпиаде 2022 года

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COP26 / Flickr

Австралия присоединяется к Соединенным Штатам Америки в дипломатическом бойкоте Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году — в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

Об этом в среду, 8 декабря, объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, цитирует Reuters.

Решение было принято на фоне того, что Австралия пытается возобновить работу дипломатических каналов с Китаем, чтобы обсудить нарушения прав уйгуров и действия Пекина против австралийского импорта. Так, Моррисон сказал, что Пекин не ответил на несколько вопросов относительно нарушения прав людей.

«Поэтому не удивительно, что официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти игры», — сказал премьер-министр.

Олимпийский комитет Австралии заявил, что бойкот не отразится на подготовке спортсменов к Олимпиаде, добавив, что «дипломатические бойкоты» являются делом правительств.

Представитель посольства Китая в Канберре, столице Австралии, заявил, что некоторые австралийские политики занимаются «политическим позерством», и обвинил в напряжении в отношениях Австралию.

Связи между Австралией и ее главным торговым партнером Китаем испортились после того, как Канберра в 2018 году запретила компании Huawei Technologies ввозить оборудование для 5G и потребовала проведения независимого расследования происхождения коронавируса. Пекин ответил антидемпинговыми тарифами на австралийские товары, такие как ячмень, говядина, уголь и вино.