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МВС України

Боевики обстреляли село Зайцево в Донецкой области, повредив жилой дом.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Полиция получила сообщение о том, что из-за обстрела со стороны боевиков поврежден жилой дом в селе Зайцево. Правоохранители обследовали населенный пункт, задокументировали последствия преступления и выясняли, какая помощь необходима местным жителям.

МВС України

МВС України

«Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет», — сообщили в МВД.