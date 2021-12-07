Боевики обстреляли село Зайцево в Донецкой области, повредив жилой дом
- Автор:
- Олег Панфилович
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МВС України
Боевики обстреляли село Зайцево в Донецкой области, повредив жилой дом.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
Полиция получила сообщение о том, что из-за обстрела со стороны боевиков поврежден жилой дом в селе Зайцево. Правоохранители обследовали населенный пункт, задокументировали последствия преступления и выясняли, какая помощь необходима местным жителям.
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