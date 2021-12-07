Минреинтеграции определило перечень товаров, перевозка которых через админграницу с Крымом запрещена или ограничена
- Автор:
- Олег Панфилович
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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images
В Украине вступил в силу приказ Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, который утвердил перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через административную границу с Крымом.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Среди прочего под запрет попали оружие и боеприпасы, средства для охоты, пестициды и агрохимикаты, запчасти для грузового и спецтранспорта, промышленное оборудование, полезные ископаемые, стройматериалы, бланки документов и штампы. Полный список товаров доступен здесь.
Также, согласно приказу, вывоз личных вещей из контролируемых Украиной территорий на временно оккупированную территорию не ограничивается. Во время въезда с оккупированной территории суммарная стоимость вещей не должна превышать 10 тысяч гривен, а суммарный вес не может превышать 75 кг на одного человека (пищевые продукты — не более 2 кг каждого наименования, непродовольственные товары — не более 2 единиц каждого наименования).
Кроме того, согласно приказу, физическое лицо может перевозить через административную границу не более 100 тысяч гривен наличными или эквивалентной суммы в иностранной валюте по кросс-курсу, установленному Национальным банком на день пересечения админграницы. Если же сумма будет превышать 100 тысяч гривен, гражданин должен будет документально подтвердить происхождение средств.
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