В Украине зарегистрировали таблетки от туберкулеза «Претоманид». Они помогут тяжелобольным
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- Костя Андрейковец
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rawpixel / Unsplash
Министерство здравоохранения зарегистрировало новый препарат от туберкулеза «Претоманид».
В ведомстве заявили, что таблетки помогут спасти жизни тысячи тяжелобольных украинцев.
«Медпрепарат подарит надежду тем пациентам, которые имели низкие шансы на выздоровление именно из-за недейственности уже существующих препаратов против тяжелых форм туберкулеза», — отметили в Минздраве.
Препарат позволит сократить количество сильнодействующих лекарств до 3 приемов с более коротким сроком и значительно снизит смертность от устойчивого туберкулеза.
Препарат уже включили в номенклатурный перечень лекарств для закупки. Сейчас проводят необходимые процедуры для его приобретения.
- В августе 2020 годапрепарат «Претоманид» для лечения туберкулеза одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Украина стала пятой страной в мире, которая разрешила его использовать.