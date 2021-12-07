В мобильном приложении Gmail появились голосовые и видеозвонки
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Rubaitul Azad / Unsplash
Компания Google добавила в приложение Gmail на iOS и Android голосовые и видеозвонки. Эта функция постепенно появляется у всех, у кого есть Google Workspace, G Suite или личные аккаунты Google.
Об этом говорится в заявлении компании.
Хотя звонить из программы Gmail можно было и раньше, но тогда нужно было отправлять приглашения на видео-конференц-связь Google Meet, даже если это был разговор с глазу на глаз. Теперь же в верхнем правом углу приложения отображаются значки телефона и видео, которые можно использовать для прямых звонков (без переадресации на Google Meet).
Пока эта функция будет доступна для разговоров двух пользователей, то есть без групповых звонков.
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