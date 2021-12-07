«Талибан» просит место в ООН. Генассамблея решение отложила

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Исламское радикальное движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, просит Генеральную Ассамблею ООН дать место в организации.

Об этом в Twitter заявил заместитель официального представителя талибов Инамулла Самангани.

По его словам, талибы сейчас единственные, кто представляет правительство и народ Афганистана, и место в ООН, по словам Самангани, закреплено за «Талибаном» по праву. Он призвал ООН пересмотреть свой подход.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая откладывает решение о том, кто будет представлять в организации Афганистан и Мьянму, в которой власть удерживает военная хунта. Таким образом, нынешние послы этих стран останутся на своих местах, несмотря на смену власти.