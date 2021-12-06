Представитель парламента: Виктор Янукович подал иск к Верховной Раде не в тот суд
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Valery Matytsin \ TASS via Getty Images
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск к Верховной Раде, обжаловав постановление за 2014 год, не в тот суд.
Об этом сообщила представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.
В иске Янукович требует признать «отсутствие компетенции [у парламента] установления факта самоустранения» его от управления страной, после чего были назначены внеочередные выборы президента.
Иск зарегистрирован в Окружном административном суде Киева. Совгиря отметила, что иск подан не в тот суд, поскольку обжалованием актов и решений Рады занимается Верховный суд, а не ОАСК. По ее словам, это может свидетельствовать об «искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований».
По данным «Бабеля», Янукович подал иск от себя, а не через адвокатов. В ОАСК он поступил 29 ноября.
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