Представитель парламента: Виктор Янукович подал иск к Верховной Раде не в тот суд

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Valery Matytsin \ TASS via Getty Images

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск к Верховной Раде, обжаловав постановление за 2014 год, не в тот суд.

Об этом сообщила представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

В иске Янукович требует признать «отсутствие компетенции [у парламента] установления факта самоустранения» его от управления страной, после чего были назначены внеочередные выборы президента.

Иск зарегистрирован в Окружном административном суде Киева. Совгиря отметила, что иск подан не в тот суд, поскольку обжалованием актов и решений Рады занимается Верховный суд, а не ОАСК. По ее словам, это может свидетельствовать об «искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований».

По данным «Бабеля», Янукович подал иск от себя, а не через адвокатов. В ОАСК он поступил 29 ноября.