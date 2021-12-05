В Индонезии в результате извержения вулкана погибли 14 человек
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- Ангелина Шеремет
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Скриншот, Guardian News, Youtube
В Индонезии, на острове Ява, в результате извержения вулкана Семеру погибли по меньшей мере 14 человек и как минимум 41 человек получил ожоги из-за потока лавы.
Об этом сообщает The New York Times.
Лава почти разрушила деревню Курахкобокан и обвалила мост, что осложнило эвакуацию.
Извержение вулкана началось 4 декабря. Тогда вулканический пепел заслонил солнце в двух местных районах. Последнее извержение вулкана Семеру было в январе. Он является одним из самых активных вулканов Индонезии.
- На итальянском острове Сицилия в ночь на 10 августа произошло извержение самого активного вулкана в Европе — Этна. Слой вулканического пепла покрыл расположенный рядом город, а лава растеклась до подножия.