В Израиле мужчину обвинили в домогательствах из-за его твитов о Саре Нетаньяху — жене бывшего премьера

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В Израиле в воскресенье, 5 декабря, мужчине предъявили обвинение в домогательствах: он в Twitter угрожал изнасиловать Сару Нетаньяху, жену бывшего премьер-министра и действующего лидера оппозиции.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Речь идет о 55-летнем Боазе Дрори и твитах, которые он опубликовал в 2019 году. В его постах «в презрительной и оскорбительной форме» обсуждалась тема привлекательности Сары Нетаньяху. В частности, он описывал половой акт, который бы совершил, будь он «столь патриотичным». В израильском законодательстве посты такого содержания подпадают под определение «сексуальных домогательств».

«В описанном сообщении подсудимый сексуально добивался Сары Нетаньяху, обращаясь к ней с презрением и таким образом, что унижает ее пол и сексуальность», — говорится в обвинительном заключении.

В августе 2020 года, после первого допроса Дрори, тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаньяху написал генеральному прокурору, обвинил его в «скандальном» игнорировании угроз в адрес его семьи, утверждая, что в результате он подвергает их опасности. В ответ прокурор заявил, что для этого утверждения нет оснований.

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На следующий день Сара Нетаньяху заявила в интервью, что испытала сексуальное насилие со стороны демонстрантов, которые протестовали против премьер-министра — из-за их шаров в форме половых органов. В итоге Нетаньяху подал несколько жалоб в полицию по поводу угроз причинить вред ему и его семье.