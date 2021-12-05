Рейтинговое агентство Fitch не верит в развязывание Россией полномасштабной войны. Пентагон обещает помочь Украине в случае эскалации
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
French Embassy in the U.S. / Flickr
Аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings в своем базовом прогнозе не рассматривают вариант перерастания эскалации на границе России и Украины в войну.
«Стратегическая калькуляция вторжения остается неясной, и наш базовый сценарий по-прежнему не рассматривает эскалацию ситуации в полномасштабную войну с Украиной», — говорится в релизе.
Они подчеркнули, что с учетом последних переговоров наивысшего уровня концентрация российских войск на границе с Украиной «увеличивает геополитические и санкционные риски».
В то же время США уверяют, что и дальше будут делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою территорию от российской агрессии.
«Мы собираемся и дальше делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию», — сказал глава Пентагона Ллойд Остин во время форума безопасности.
- 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоится защищенный видеозвонок. По словам пресс-секретаря Джен Псаки, во время переговоров американский лидер «подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».