Белый дом надеется, что Россия выберет путь дипломатии, а не агрессии против Украины

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УНИАН

Государственный секретарь США Энтони Блинкен надеется, что в отношениях с Украиной Россия выберет дипломатический путь, а не конфронтацию и агрессию.

Такое заявление от имени Белого дома он сделал в интервью на виртуальной глобальной конференции Reuters NEXT.

По словам Блинкена, в ходе саммитов НАТО и ОБСЕ он подробно обсудил ситуацию с ближайшими союзниками и партнерами и увидел «всеобщее беспокойство и готовность ответить России за возможную агрессию».

«У нас был долгий разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым об этом. И я очень, очень надеюсь, что Россия нас четко услышала, учтет это и выберет дипломатический путь, а не путь конфронтации и агрессии», — подчеркнул госсекретарь и выразил надежду сдвинуть с места Нормандский саммит.

Напомним, Белый дом подтвердил, что 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоится защищенный видеозвонок. По словам пресс-секретаря Джен Псаки, во время переговоров американский лидер «подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Ранее о дате переговоров объявил и Кремль.