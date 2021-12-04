Президент Франции: Страны ЕС планируют открыть общую дипмиссию в Афганистане

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Несколько европейских стран, в частности Франция, работают над открытием совместной дипломатической миссии в Афганистане, которая позволит их послам вернуться в страну.

Об этом сказал французский президент Эмманюэль Макрон во время визита в Катар, пишет Reuters.

По его словам, этот шаг не будет свидетельствовать о политическом признании движения «Талибан».

«Мы думаем об организации совместного представительства, что позволит возобновить присутствие наших послов в Афганистане», – сказал Макрон.

Недавно Франция эвакуировала из Афганистана 329 человек, большинство из которых — афганцы. Эта операция состоялась при содействии Катара, осуществляющего посреднические функции между западными государствами и исламистским движением «Талибан».

ЕС официально не признает сформированное «Талибаном» правительство, но ищет обходные пути коммуникации с талибами.