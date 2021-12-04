Рынок криптовалюты за ночь обвалился на 22%

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Andre Francois / Unsplash

К утру 4 декабря рынок криптовалюты резко обвалился почти на 22%. В частности, после рекордного роста курс биткоина упал более чем на 17%.

По данным криптобиржи CoinDesk, по состоянию на 15:00 по Киеву стоимость биткоина составляла $47 165.

Общая капитализация рынка криптовалют сократилась на 16% и упала до $2 трлн. Больше других снижение почувствовали такие криптовалюты, как Ethereum, Litecoin и Monero. Курс Ethereum упал на 15%, до $3,89 тысячи, Litecoin — на 25%, до $153, Monero — на 18,76%, до $196.

Reuters пишет, что падение произошло после нестабильной недели на финансовых рынках. Мировые акции и доходность эталонных облигаций США упали после обнародования показателей ноябрьского замедления роста рабочих мест в США и появления нового штамма коронавируса «Омикрон».

Отметим, что 10 ноября цена биткоина обновила исторический максимум — электронная валюта подорожала более чем на $3 тысячи, до $69 тысяч.