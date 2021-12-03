HBO выпустил трейлер сериала «Миротворец». Это спин-оф фильма «Отряд самоубийц»

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Стриминговый сервис HBO Max обнародовал трейлер комедийного сериала Миротворец.

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, а его премьера запланирована на январь 2022 года.

В сериале повествуется история персонажа комиксов Кристофера Смита, которого зовут Миротворцем. Он отличается желанием сохранять мир любой ценой, не смотря ни на какие преграды.

В описании трейлере написан лозунг «Дайте миру гребаный шанс».

В ролях сериала снимались Джон Сина, Стив Эйджи, Даниэль Брукс, Роберт Патрик, Дженнифер Холланд и другие. Режиссером выступил Джеймс Ганн.