HBO выпустил трейлер сериала «Миротворец». Это спин-оф фильма «Отряд самоубийц»
- Автор:
- София Телишевская
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Стриминговый сервис HBO Max обнародовал трейлер комедийного сериала Миротворец.
Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, а его премьера запланирована на январь 2022 года.
В сериале повествуется история персонажа комиксов Кристофера Смита, которого зовут Миротворцем. Он отличается желанием сохранять мир любой ценой, не смотря ни на какие преграды.
В описании трейлере написан лозунг «Дайте миру гребаный шанс».
В ролях сериала снимались Джон Сина, Стив Эйджи, Даниэль Брукс, Роберт Патрик, Дженнифер Холланд и другие. Режиссером выступил Джеймс Ганн.
- 2 ноября компания Warner Bros. выдвинула на премию «Оскар» ряд своих новых фильмов. В частности, среди претендентов на награду «Отряд самоубийц», «Матрица: Воскресение», «Дюна».