Киев назвал тематику рождественской локации на Софийской площади. Елку засветят 19 декабря

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Пресс-служба КГГА

В Киеве тема главной праздничной локации страны на Софийской площади будет посвящена Рождественской чудо-ночи, когда родился Иисус Христос.

Об этом Киевская городская государственная администрация сообщила 3 декабря.

Главную елку Украины на Софийской площади зажгут 19 декабря, она будет высотой 31 метр и украшена 10-километровой гирляндой в виде большого купола. Основу дерева украсят в виде традиционного вертепа. Вокруг елки будут фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений красного и золотого цвета. Вокруг елки разместят фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену, где будут выступления и конкурсы.

На Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский городок. Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада). Вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместят каток, также на Софийской площади будет теплая арт-зона для отдыха. На Владимирском проезде будут работать ярмарка и зона фудкорта.