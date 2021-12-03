Звездопад Геминиды: украинцы ночью 14 декабря смогут увидеть метеорный поток

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ESA / Hubble & NASA

В ночь на 14 декабря украинцы смогут наблюдать пик метеорного потока Геминиды.

Об этом сообщили в Национальной академии наук Украины.

«На 14 декабря 2021 года придется пик метеорного потока Геминиды, радиант которого размещается недалеко от звезды Кастор, что в созвездии Близнецов. Лучше всего наблюдать это явление примерно в 03:00, когда Луна уже зайдет за горизонт», — рассказал исполняющий обязанности заведующего лабораторией методологического и информационного обеспечения образования и науки астрономической Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.

По прогнозам ученых, в течение часа будет вылетать около 100 метеоров.

Отметим, период видимости метеорного потока длится с 4 декабря по 17 декабря, дата максимальной активности — 13 декабря.