Звездопад Геминиды: украинцы ночью 14 декабря смогут увидеть метеорный поток
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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ESA / Hubble & NASA
В ночь на 14 декабря украинцы смогут наблюдать пик метеорного потока Геминиды.
Об этом сообщили в Национальной академии наук Украины.
«На 14 декабря 2021 года придется пик метеорного потока Геминиды, радиант которого размещается недалеко от звезды Кастор, что в созвездии Близнецов. Лучше всего наблюдать это явление примерно в 03:00, когда Луна уже зайдет за горизонт», — рассказал исполняющий обязанности заведующего лабораторией методологического и информационного обеспечения образования и науки астрономической Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.
По прогнозам ученых, в течение часа будет вылетать около 100 метеоров.
Отметим, период видимости метеорного потока длится с 4 декабря по 17 декабря, дата максимальной активности — 13 декабря.
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