Немецкие астрономы выявили экзопланету, где год длится менее восьми часов
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Исследователи из Немецкого центра авиации и космонавтики выявили экзопланету GJ 367b, расположенную на расстоянии 31 светового года от Солнца.
Об этом сообщает Space.
Размер этой экзопланеты составляет примерно 70% от Земли, а ее масса — 55% от нашей планеты. То есть GJ 367b одна из самых легких экзопланет.
Днем температура на поверхности этой планеты может достигать +1 500 °C, а один год на ней длится 7,7 часа.
Эту планету обнаружили благодаря телескопу Transiting Exoplanet Survey Satellite от NASA, выведенному на орбиту в 2018 году.
Соавтор исследования Сильард Чизмадия отметил, что высокая плотность свидетельствует о том, что на планете доминирует железное ядро. Эти свойства, по словам ученого, подобны свойствам Меркурия с его непропорционально большим железным и никелевым ядром, что отличает его от других земных объектов в Солнечной системе.
- Недавно астрономам впервые удалось обнаружить небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути благодаря ее влиянию на движение соседней звезды. Она находится в звездном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако в 160 тысячах световых лет от Земли.