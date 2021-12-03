Спортсменов из России не пустили в США из-за прививки российскими вакцинами. Они могут пропустить отборочные соревнования на Олимпиаду

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Vytautas Dranginis / Unsplash

Фристайлисты России не могут принять участие в отборочных соревнованиях на зимнюю Олимпиаду 2022 года из-за прививки непризнанными ВОЗ российскими вакцинами.

Об этом заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, передает Интерфакс.

«Мы получили визы США в Армении и Кыргызстане и сделали это своевременно. Однако мы не можем въехать в США и Канаду из-за запрета впускать команды, не имеющие вакцин, признанных ВОЗ», — сказал он.

Также Курашов обвинил организаторов соревнований в том, что они «ничего не делают для разрешения ситуации».

«Организаторы соревнований в Канаде признают китайские вакцины, а с российскими вакцинами въезд запрещен. Выходит, что мы не можем попасть на отборочные соревнования на Олимпиаду в Пекине и находимся в неравных условиях по сравнению с другими командами», — сказал он.