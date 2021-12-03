Спортсменов из России не пустили в США из-за прививки российскими вакцинами. Они могут пропустить отборочные соревнования на Олимпиаду
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- Екатерина Кадакова
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Vytautas Dranginis / Unsplash
Фристайлисты России не могут принять участие в отборочных соревнованиях на зимнюю Олимпиаду 2022 года из-за прививки непризнанными ВОЗ российскими вакцинами.
Об этом заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, передает Интерфакс.
«Мы получили визы США в Армении и Кыргызстане и сделали это своевременно. Однако мы не можем въехать в США и Канаду из-за запрета впускать команды, не имеющие вакцин, признанных ВОЗ», — сказал он.
Также Курашов обвинил организаторов соревнований в том, что они «ничего не делают для разрешения ситуации».
«Организаторы соревнований в Канаде признают китайские вакцины, а с российскими вакцинами въезд запрещен. Выходит, что мы не можем попасть на отборочные соревнования на Олимпиаду в Пекине и находимся в неравных условиях по сравнению с другими командами», — сказал он.
- Напомним, в декабре 2021-го и январе 2022 года в Северной Америке состоятся отборочные соревнования по фристайлу на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.
- В сентябре членам российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) запретили свободно передвигаться по Страсбургу из-за вакцинации «Спутником».
- Российскую вакцину одобрили регуляторные органы в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Белоруссии, Армении, Туркменистане и Венгрии.
- Словакия прекратила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Последнюю прививку этим препаратом сделали 31 августа — шесть человек получили вторую дозу.