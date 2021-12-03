Meduza: Задержанными ФСБ «агентами» спецслужб Украины оказались торговец кофе и семья из Тернопольской области

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Журналисты издания Meduza установили личности трех задержанных украинцев, которых ФСБ России представила «агентами» Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Задержанными оказались торговец кофе из Киева и отец с сыном из тернопольского села Перепельники.

Об этом говорится в материале Meduza.

Журналисты поговорили с матерью задержанного «агента Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины» Александра Цилыка. Женщина рассказала, что ее сын работал в кофейнях и барах, на что указывает и его Instagram, а также профессионально занимался продажей кофе.

По ее словам, Цылик поехал в Россию в октябре по делам, связанным с чаем и кофе. После этого он перестал выходить на связь. Информацию о сыне женщина получила в ноябре от посольства Украины — ей сказали, что Цилык задержан. При этом, консул не был уведомлен о задержании украинца российской стороной.

На камеру ФСБ Цилык рассказывает, что приехал в РФ «взорвать две бомбы» и прошел обучение в ГУР по работе с тайниками и спецсвязью. На видеозаписи видно, что Цилык читает текст, а его мать уверена, что из ее сына выбили показания.

Двое других задержанных — Зиновий и Игорь Ковали — отец и сын.

В ФСБ утверждают, что они приехали в Россию фотографировать по заданию СБУ автомобильные мосты, железнодорожные мосты, теплоэлектростанцию.

При этом вербовка мужчин была удивительно быстрой и крайне неправдоподобной. 22-летнего Игоря Коваля якобы завербовали 6 октября в Тернополе на встрече с полковником СБУ и тот сразу же согласился, взяв себе псевдоним «Торик». Дома по странным стечениям обстоятельств отец Игоря спросил у него, как прошла вербовка и признался ему, что тоже является агентом СБУ под псевдонимом «Бык». К их разговору подключилась и мать Игоря — Ирина. Она тоже призналась в сотрудничестве СБУ (псевдоним «Школа»), будучи школьной учительницей.

Зиновий и Игорь отправились в Россию через неделю после вербовки второго, где и были задержаны с арсеналом оружия в автомобиле.

Реакция СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что задержанные украинцы не ее агенты. Заявления ФСБ считают попыткой дискредитировать украинскую спецслужбу на фоне репутационных потерь для ФСБ из-за успешной работы СБУ по разоблачению российских агентов.