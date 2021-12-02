Украина подписала соглашение о прямом авиасообщении с Исландией

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Между Украиной и Исландией появится прямое воздушное авиасообщение. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал соответствующее соглашение с главой МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьоро Гилфадоттир.

Об этом сообщает МИД Украины.

«Сделка не только позволит соединить Украину и Исландию прямыми регулярными авиарейсами. Она создаст новые возможности для путешествий и дополнительно откроет нашу страну миру. Кроме того, регулярное авиасообщение будет способствовать развитию туризма, бизнеса», — заявил Кулеба.

Соглашение определяет порядок регулирования международных полетов между двумя странами, устанавливает условия для выдачи разрешения (авиакомпаниям) на регулярные полеты и многое другое.

Сейчас все рейсы из Украины в Исландию выполняются с пересадками.