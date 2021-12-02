В Украине запустили работу центра по мониторингу нарушений прав человека на Донбассе
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Государственная пограничная служба Украины
Кабинет министров дал старт работе Украинского национального центра развития мира, который будет мониторить нарушения прав человека на территориях оккупированного Донбасса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
На заседании 2 декабря правительство утвердило порядок использования средств для создания реестров и систем мониторинга. Это позволит центру начать деятельность и собирать доказательства нарушений для составления исков, в том числе международных.
По сути, центр будет собирать доказательную базу о российской агрессии.