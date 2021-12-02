Синоптики объявили штормовое предупреждение: на западе Украины из-за снегопада и метели может остановиться транспорт

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Служба автомобильных дорог в Полтавской области / Facebook

В пятницу, 3 декабря, на западе Украины ожидается резкое ухудшение погоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, в ночь на пятницу и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях пройдет значительный снег.

Также синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололед (I уровень опасности, желтый), а в Карпатах — сильный снег (II уровень опасности, оранжевый).

Отдельно в Укргидрометцентре предупредили, что непогода может привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах, а в Карпатах — местами и к остановке движения.