Синоптики объявили штормовое предупреждение: на западе Украины из-за снегопада и метели может остановиться транспорт
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Служба автомобильных дорог в Полтавской области / Facebook
В пятницу, 3 декабря, на западе Украины ожидается резкое ухудшение погоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Так, в ночь на пятницу и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях пройдет значительный снег.
Также синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололед (I уровень опасности, желтый), а в Карпатах — сильный снег (II уровень опасности, оранжевый).
Отдельно в Укргидрометцентре предупредили, что непогода может привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах, а в Карпатах — местами и к остановке движения.
- Ученые говорят, что в ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения, чем те, что сейчас происходят в Европе. При повышении температуры на 1 градус по Цельсию атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.