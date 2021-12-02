Meta отменила запрет на рекламу криптовалют в Facebook и Instagram

Новости

Tim Bennett / Unsplash

Корпорация Meta решила отказаться от политики, предполагавшей запрет на размещение рекламы для большинства криптовалютных компаний.

По данным CNBC, Meta пошла на этот шаг после неудачной попытки запустить собственную криптовалюту, которую можно было бы использовать для оплаты покупок в интернете через продукты соцсетей компании.

«Мы делаем это, потому что криптовалютный ландшафт в последние годы продолжал созревать и стабилизироваться, а также увеличилось количество правительственных постановлений, устанавливающих более четкие правила для этой отрасли», — заявила компания.

Рекламодателям по-прежнему требуется письменное разрешение на размещение рекламы для обмена криптовалюты и работы с инструментами для майнинга и кошельками.

Заметим, что компания отменила этот запрет через день после увольнения главы криптоотдела Meta Дэвида Маркуса. Он работал над проектом создания цифрового кошелька NFT в компании Meta Novi Financial и над платежной системой Diem для Facebook и WhatsApp. Ее запуск столкнулся с противодействием со стороны госрегуляторов.