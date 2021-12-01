В Германии возле железнодорожного вокзала взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны. Пострадали четыре человека
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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В Мюнхене во время строительных работ возле станции городской электрички «Доннерсбергербрюке», расположенной недалеко от Центрального железнодорожного вокзала, взорвалась авиационная бомба времен Второй мировой войны.
Об этом сообщается на странице местной полиции в Twitter.
Как отмечается, взрыв прогремел днем 1 декабря, когда работники бурили в тоннеле второй магистрали скоростной железной дороги.
В результате взрыва пострадали четыре человека, движение поездов было временно приостановлено.
Сейчас поезда снова пустили по этому участку, но в графике есть задержки. Специалисты проводят расследование, продолжаются работы по очистке территории.
- В конце июля на западе Германии, в городе Леверкузен на территории технопарка для химической промышленности Chempark прогремел взрыв и начался сильный пожар. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 30 человек, погибли шесть работников.