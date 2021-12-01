Первый концессионный проект: украинский порт «Ольвия» передали на 35 лет в управление катарцам

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Wikipedia / Olexandr17

Украинский порт «Ольвия» отдали в концессионное управление на 35 лет катарской компании QTerminals. Это позволит привлечь 3,4 миллиарда гривен инвестиций.

Об этом пишет Министерство инфраструктуры в своем Facebook.

«Сегодня мы привлекаем в порт «Ольвия» гарантированные инвестиции в размере 3,4 миллиарда гривен. Почти половина этих средств будет направлена на строительство порта уже в ближайшие три с половиной года. Теперь один из самых перспективных портов страны получит новую современную инфраструктуру. Соглашение предусматривает сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком на 6 лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту именно украинских граждан», — отметил министр Александр Кубраков.

Он рассказал, что среди условий инвестирования будет и решение некоторых транспортных проблем Николаева. В частности, на средства катарцев построят новый тоннель под железной дорогой в Корабельном районе города.

Со 2 декабря компания QTerminals будет полностью управлять портом и получит в управление все имущество двух украинских государственных предприятий.