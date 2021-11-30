В России духовнику Поклонской дали 3,5 года заключения

Новости

Бывшый схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова), который летом прошлого года захватил монастырь с помощью казаков и «ветеранов Донбасса», получил 3,5 года тюрьмы.

Об этом сообщает «Медуза».

Решение вынес Измайловский суд Москвы. Его признали виновным в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к самоубийствам.

Прокуратура просила назначить священнослужителю четыре года колонии общего режима. По версии следствия, Романов призывал верующих к суициду под видом идеологии христианства, препятствовал инвентаризации в захваченном им Среднеуральском монастыре. После того как ему запретили совершать богослужения, он не пускал на территорию монастыря представителей РПЦ.

Сам Сергий не признал своей вины. «Я призывал не к самоубийству, а к готовности пожертвовать жизнью, к религиозному подвигу… Я сам мечтаю повторить путь Христа, иду к этому всей своей жизнью», — сказал он в суде. Защита обжалует приговор.