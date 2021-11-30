В России духовнику Поклонской дали 3,5 года заключения
- Автор:
- Олег Панфилович
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Бывшый схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова), который летом прошлого года захватил монастырь с помощью казаков и «ветеранов Донбасса», получил 3,5 года тюрьмы.
Об этом сообщает «Медуза».
Решение вынес Измайловский суд Москвы. Его признали виновным в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к самоубийствам.
Прокуратура просила назначить священнослужителю четыре года колонии общего режима. По версии следствия, Романов призывал верующих к суициду под видом идеологии христианства, препятствовал инвентаризации в захваченном им Среднеуральском монастыре. После того как ему запретили совершать богослужения, он не пускал на территорию монастыря представителей РПЦ.
Сам Сергий не признал своей вины. «Я призывал не к самоубийству, а к готовности пожертвовать жизнью, к религиозному подвигу… Я сам мечтаю повторить путь Христа, иду к этому всей своей жизнью», — сказал он в суде. Защита обжалует приговор.
- В мае Екатеринбургская епархия РПЦ запретила служения и лишила права ношения наперстного креста схиигумена Сергия за то, что он «проклял» тех, кто закрывает храмы из-за пандемии. В СМИ Сергия неоднократно называли духовником бывшего «прокурора Крыма», нынешнего депутата Госдумы России Натальи Поклонской, которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов и способствовала аннексии Крыма.
- В середине июня Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранил настоятельницу и изгнал оттуда представителей Екатеринбургской епархии. По его инициативе в монастыре организовали круглосуточное дежурство казаков.
- В конце июля РПЦ лишила его сана священника.