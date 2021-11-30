В начале 2022 года Минздрав разрешит бустерную вакцинацию от коронавируса

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Михаил Мельниченко / «Бабель»

Украина готова к введению бустерной вакцинации украинцев препаратами от коронавируса. Минздрав планирует начать дополнительные прививки с января 2022 года.

Об этом в интервью «BBC Украина» рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы не только собираемся, мы полностью готовы. Вакцин в Украине достаточно. Министерство здравоохранения уже подписало контракты на поставки на следующий год. Нам хватит и для бустерной, и при необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами», — отметил глава Минздрава.

Он пояснил, что цель ВОЗ — вакцинировать до конца года 40% населения планеты, Украина также до конца декабря должна пересечь эту отметку. Хотя наша цель в 2021-м, по словам Ляшко, — «70% привитых украинцев по крайней мере одной дозой».

Министр пояснил, что сейчас в приоритете вакцинация людей, которые вообще не привились, потому что это позволит защитить большее количество людей. Ляшко объясняет, что сейчас в Украине более 10 млн человек, которые не прошли вакцинацию, и их нужно убедить прививаться.

«Тогда мы снизим циркуляцию вируса, защитим наших родителей от того, что им в определенный период могут не оказать помощь. Это нужно понять, а не заниматься эгоизмом — мне по барабану, что будет происходить в стране, мне нужна бустерная доза», — подчеркнул министр.

Ориентировочно Минздрав ожидает, что в январе-феврале 2022 года (или раньше) бустерная доза станет доступной.

«Это зависит от многих факторов. Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение, и запустим бустерную вакцинацию», — резюмировал Виктор Ляшко.