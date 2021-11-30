Зеленский назначил новых руководителей контрразведки СБУ
- Автор:
- Олег Панфилович
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Президент Владимир Зеленский назначил новым начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Поклада.
Об этом говорится в соответствующем указе.
Другим указом президент назначил начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илью Витюка. Ранее он занимал должность начальника Департамента кибербезопасности СБУ.
По данным СМИ, Поклад руководил спецоперациями по задержанию генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на спецслужбы России, а также по задержанию сотрудника управления К СБУ Юрия Расюка. Тот якобы готовил убийство генерала Службы безопасности Украины Андрея Наумова.
- Накануне Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака.
- 5 ноября президент Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Александра Куксу.