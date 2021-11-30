В шведском правительстве впервые появился трансгендерный министр

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Lina Axelsson Kihlblom / Facebook

Новый премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 30 ноября представила состав своего Кабинета министров. В нем есть первый трансгендер в шведском правительстве — министр образования Лина Аксельссон Кихлблом.

Об этом сообщил шведский таблоид Aftonbladet.

У Кихлблом есть опыт работы директором школы, и зарекомендовала она себя как руководитель, который поддерживает изменения. Свою цель в должности директора она описывала так: «Я хочу, чтобы все чувствовали, что «вау, это возможно [хорошо учиться в школе]!» И уже с этим чувством учеников невозможно остановить».

Lina Axelsson Kihlblom / Facebook

В 2015 году Кихлблом выпустила книгу «Понравлюсь ли я тебе сейчас?», где рассказала, что родилась с мужским телом и прошла гендерную коррекцию. Для журнала Icakuriren Лина Аксельссон Кихлбом в 2018 году рассказала о том, как рано поняла, что родилась не в том теле (мужском): «Это был девичий голос. Мне было не больше трех лет, когда стало ясно, что я ошиблась. Есть фотографии, на которых я в детстве стою обнаженной на высоких каблуках мамы и в розовом лифчике».