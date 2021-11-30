В Украине объявили штормовое предупреждение. Без света остались 179 населенных пунктов

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Sergey Kuzmich / Unsplash

В Украине объявлено штормовое предупреждение в западных и северных областях — ожидаются порывы ветра до 15—20 м/с. Возможно падение деревьев и обесточивание.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Первый уровень опасности ( желтый ) объявили в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Полиция Киевской области рекомендовала не парковать автомобили в опасных местах — рядом с сухими деревьями или ненадежно закрепленными предметами.

В ГСЧС также сообщили, что из-за сильного ветра этой ночью без света остались 179 населенных пунктов. Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 49 населенных пунктов в Черниговской области, 36 — в Донецкой, 29 — в Киевской, 24 — в Полтавской, 15 — в Житомирской, 13 — в Сумской, 7 — в Волынской, 6 — в Луганской.