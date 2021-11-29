Суд не избрал меру пресечения для экс-нардепа Надежды Савченко и ее сообщника Рубана. Их обвиняют в захвате власти

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Орловский Евгений / УНИАН

Броварской городской районный суд Киевской области отказал в избрании меры пересечения экс-депутату Верховной Рады Надежде Савченко и экс-председателю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану. Их подозревали в терроризме, но обвинительный акт вернули в прокурору из-за «необоснованности обвинения».

Об этом сообщила сама нардеп в социальной сети Facebook.

«Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана в подрыве Верховной Рады минометами из баржи, плывущей по Днепру, возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения. В мере пресечения в виде содержания под стражей отказано», — написала Савченко.

Адвокат экс-нардепа Алексей Шевчук подтвердил эту информацию и отметил, что постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение семи дней со дня его объявления.

Полный текст постановления будет оглашен в 15.00 3 декабря в зале Броварского горрайонного суда Киевской области.