Советник главы ОП Арестович заявил, что попросит госохрану для журналиста Бутусова. Его якобы хотят убить
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- Олег Панфилович
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Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что попросит предоставить государственную охрану главному редактору «Цензор.Нет» Юрию Бутусову. По мнению Арестовича, журналиста могут убить.
Об этом он написал в Facebook.
«Срочно буду просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать», — написал Арестович. По его мнению, Бутусов «не вполне адекватен», потому что «никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны» на пресс-конференции.
Он также назвал Бутусова «черным пропагандистом», которого «психологически накачивают». «Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается очень недолго — счет пошел на дни, максимум — недели. Его ликвидируют — те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков с искренним возмущением граждан», — считает Арестович.
Советник Ермака подчеркнул, что такой сценарий может стать «идеальным полем игры для России». Кроме того, он считает, что Бутусов формально больше не может считаться журналистом с точки зрения профессиональной этики, и комиссия по журналистской этике должна дать оценку его поведению.
«Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой — он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте», — заявил Арестович.
- Накануне стало известно, что Государственное бюро расследований проверит действия журналиста Юрия Бутусова. Он обнародовал видео, как производит выстрел из гаубицы Д-20 калибра 152 мм. Бутусов отмечает, что ведет огонь «по российским оккупантам» за «каждое зерно 1933 года, за каждую жертву советских репрессий».
- Перед этим 26 ноября Бутусов устроил спор с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-марафона. Бутусов спросил Зеленского, не стыдно ли ему за провал ряда спецопераций и Руслана Демченко в СНБО. Зеленский ответил обтекаемо и упрекнул Бутусова в публикации информации о первом применении беспилотника Bayraktar TB2, из-за которой ему пришлось оправдываться перед международными партнерами. Также он обвинил Бутусова в «гибели людей», ставших жертвами ответного огня.
- Кроме этого, президент потребовал от Бутусова признаться, что бывший начальник Главного управления разведки Василий Бурба «сливал» ему информацию о провале спецоперации по «ЧВК Вагнера». Бутусов в ответ обвинил Зеленского во лжи.