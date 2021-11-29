На Бурштынской ТЭС из-за взрыва пострадали пять человек

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В Ивано-Франковской области на Бурштынской тепловой электростанции произошел взрыв.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, с ожогами госпитализировали пять человек.

Авария произошла примерно в 10 часов вечера 28 ноября на 7-м энергоблоке. Предварительно, разорвалась экранная труба на котле, из-за чего произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла.

В связи с аварией блок № 7 отключили от сети, но указано, что на работу станции это не повлияло. Вместо него ввели в работу энергоблок № 4.