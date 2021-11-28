ГБР взялось за журналиста Бутусова. Он опубликовал видео, на котором стреляет из артиллерии

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УНИАН

Государственное бюро расследований проверит действия журналиста Юрия Бутусова. Он обнародовал видео, на котором стреляет из артиллерии.

Об этом пишет пресс-служба ДБР.

Бутусов на своей Facebook-странице опубликовал видео, как производит выстрел из гаубицы Д-20 калибром 152 мм. На нем он отмечает, что ведет огонь «по российским оккупантам» за «каждое зерно 1933 года, за каждую жертву советских репрессий».

Первоначально дата и место съемки не указывались. На следующий день журналист объяснил, что видео было снято очень давно во время тренировок подразделений территориальной обороны.

Однако на это видео отреагировали в пресс-центре ООС и украинской делегации в ТКГ. В ООС отметили, что не применяют на фронте оружие более 100 мм, поскольку это запрещено Минскими договоренностями.

«Объединенные силы неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от линии столкновения на определенное расстояние. Мы открываем огонь исключительно в ответ на обстрелы российских оккупационных войск, когда возникает угроза жизни и здоровью личного состава и мирных жителей», — пояснили в пресс-центре ООС.

Представители украинской делегации в ТКГ отметили, что подобные видеозаписи играют на руку российской пропаганде, поскольку позволяют обвинять Украину в использовании запрещенного вооружения.

«Сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует собственные Вооруженные Силы. В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах. […] Публикация подобных видео в таком контексте и, в частности, указанного, является очередным примером того, как сознательно или неосознанно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии», — подчеркнули там.

Впоследствии на ситуацию отреагировали и в ГБР. Там рассказали, что следователи изучают это видео и предварительно установили, что выстрел производился за пределами Операции объединенных сил.

«Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из гаубицы, выложенного Юрием Бутусовым, будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Будут проверены также возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина к соответствующему вооружению», — подчеркнули в ГБР.

Сам Бутусов назвал это местью президента Владимира Зеленского за спор, который произошел во время пресс-конференции. Тогда журналист обвинил Зеленского во лжи по поводу спецоперации по задержанию российских наемников «ЧВК Вагнера», а также в том, что в Офисе президента работают российские агенты, которые намеренно сорвали эту операцию.

Впоследствии в ДБР объяснили, что уголовное дело возбудили не против Бутусова, а лишь по факту ситуации, которая была изображена на его видео — выстрел из гаубицы.

«В частности, предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию. Еще раз подчеркиваем, никакого «дела» против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет, и просим не втягивать ГБР в политические обвинения», — отметили там.