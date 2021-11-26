Отбор на ЧМ-2022: сборная Украины по футболу узнала своих соперников
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Фото УНИАН
Сборная Украины по футболу узнала своих соперников на отборе на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. Первый поединок украинцы проведут со сборной Шотландии.
В случае победы украинцы выйдут на победителя пары Уэльс — Австрия. Для выхода на Чемпионат мира сборная Украины должна выиграть два матча подряд.
Другие пары:
- Россия — Польша;
- Швеция — Чехия;
- Италия — Северная Македония;
- Португалия — Турция.
Первые матчи состоятся 24—25 марта 2022, а решающие поединки за путевку на ЧМ — 28 и 29 марта.
Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на Чемпионат мира по футболу, который состоится в 2022 году в Катаре. Подчиненные Александра Петракова в последнем поединке обыграли Боснию и Герцеговину со счетом 2:0.
Благодаря результатам параллельных поединков украинцы заняли второе место в группе. Первое место заняла сборная Франции.