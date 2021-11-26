В зоне ООС погиб украинский военный

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один военнослужащий Объединенных сил. С утра оккупанты дважды нарушали «тишину».

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, а в сторону Новомихайловки — из стрелкового оружия.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают соболезнования родным и близким погибшего героя, который получил ранение несовместимое с жизнью.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.