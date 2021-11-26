Ахметов обвинил президента Зеленского в «распространении лжи» о госперевороте

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Олигарх Ринат Ахметов назвал «сплошной ложью» информацию о том, что его якобы втягивают в подготовку государственного переворота в Украине.

Об этом он заявил, комментируя слова президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции 26 ноября, передала пресс-секретарь олигарха Анна Терехова, сообщает Интерфакс-Украина.

«Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначной — независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают», — сказал он.

Также Ахметов заверил, что будет защищать «свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова».

«И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было», — добавил он.