Ахметов обвинил президента Зеленского в «распространении лжи» о госперевороте
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
УНИАН фото
Олигарх Ринат Ахметов назвал «сплошной ложью» информацию о том, что его якобы втягивают в подготовку государственного переворота в Украине.
Об этом он заявил, комментируя слова президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции 26 ноября, передала пресс-секретарь олигарха Анна Терехова, сообщает Интерфакс-Украина.
«Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначной — независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают», — сказал он.
Также Ахметов заверил, что будет защищать «свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова».
«И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было», — добавил он.
- Ранее фракция «Слуга народа» сообща решила игнорировать телеканалы олигарха Рината Ахметова «Украина 24» и «Украина», поскольку они «превратились в откровенно пропагандистские «ДТЭК 24» и «Олигарх».
- 19 ноября на программу «Свобода слова Савика Шустера», которая выходит на телеканалах «Украина» и «Украина 24», пригласили президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака, но они отказались. Одна из тем, которые планировали обсудить во время программы, — подготовка и срыв операции украинских спецслужб по задержанию «вагнеровцев».
- В Офисе президента объяснили, что отказали телеканалу, поскольку он «манипуляционно и провокативно представляет информацию, играя по правилам олигархов».
- 26 ноября во время своей пресс-конференции, которая длилась более 5 часов, президент Зеленский заявил, что «близкое окружение» Ахметова якобы вовлекает его в «войну против Украины и ее президента».