«Укроборонпром» будет сотрудничать с Airbus по вертолетной программе

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Госконцерн «Укроборонпром» будет сотрудничать с одной из крупнейших авиастроительных компаний Airbus в вопросе вертолетной программы для Украины.

Об этом сообщил гендиректор концерна Юрий Гусев на форуме в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«Спланированы определенные совместные действия вместе с Airbus, не только в вопросах создания национальной авиакомпании, но и сотрудничество по направлению вертолетной программы. Кроме того, рассматривается создание сервисного центра, который мы обсуждаем с нашими партнерами», — сказал Гусев.

Вице-президент по развитию Airbus Жак Гарег заявил, что компании нужны партнеры в Украине. Задача Airbus — развивать обслуживание вертолетов в стране и выйти на новый уровень сотрудничества.

Он отметил, что контракт с Министерством внутренних дел на поставку техники позволил создать и развить сервисную поддержку в Нежине и тренировочную школу в Кременчуге. Ожидается, что будущие совместные проекты с «Укроборонпромом» будут более масштабными.