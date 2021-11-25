Словакия ввела жесткий локдаун для всего населения, включая вакцинированных

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В Словакии с сегодняшнего дня, 25 ноября, действует жесткий локдаун для всего населения на две недели. Это касается и тех, кто уже вакцинирован от коронавируса или переболел им.

Как сообщает Deutsche Welle, одновременно с локдауном правительство ввело режим чрезвычайного положения (на 90 дней), что позволит ограничить свободу передвижения, а также комендантский час (с 01:00 до 05:00).

В стране закрылись все заведения общественного питания и большинство магазинов. Работают только магазины с товарами первой необходимости, аптеки, АЗС и критическая инфраструктура. Людям разрешено покидать дома только для похода в ближайший магазин, на работу, в пункты вакцинации или больницу.

Университеты и колледжи полностью перевели на дистанционное обучение, школы — частично.

Выгуливать собак можно на расстоянии не более 500 метров от места проживания.