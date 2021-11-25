«Талибан» объявил об открытии в Афганистане предприятия по переработке каннабиса. Из-за этого «пострадала» австралийская фирма
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Афганистане планируют открыть предприятие по переработке каннабиса для производства лекарств.
Об этом объявил начальник пресс-центра Министерства внутренних дел талибов Саид Хости. Он заявил, что открыть предприятие поможет компания Cpharm.
Хости заявил, что Cpharm инвестирует $430 млн в создание предприятия и получит в пользование 30 акров земли.
Как пишет Reuters, ряд мировых СМИ указали, что Cpharm — это австралийская компания. Сама же компания заявила, что никогда не вела переговоры с талибами, не занимается производством лекарств и в целом не способна инвестировать большие суммы. Cpharm оказалась семейной фирмой на 17 сотрудников.
Директор фирмы заявил, что из-за упоминания в СМИ бизнес может понести репутационные потери, поэтому компания может обратиться в суд.
- После прихода к власти 30 августа 2021 года «Талибан» обещал запретить в Афганистане производство наркотиков. Раньше, до того как США свергли талибов в 2001 году, производство наркотиков было главным бизнесом «Талибана».